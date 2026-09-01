Un avión de combate furtivo del modelo F-35A perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevuela las aguas territoriales, durante la realización de misiones de patrulla en los cielos de Oriente Medio. Foto: @CENTCOMArabic/X
Un avión de combate furtivo del modelo F-35A perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevuela las aguas territoriales, durante la realización de misiones de patrulla en los cielos de Oriente Medio. Foto: @CENTCOMArabic/X
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El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

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