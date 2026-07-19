00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron el viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom). (EFE/ CENTCOM)
Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron el viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom). (EFE/ CENTCOM)
Por Agencia EFE

Un militar estadounidense murió y otro resultó herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní, según informó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: