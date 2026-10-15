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Resumen

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La GBU-43/B —conocida como MOAB (por sus siglas en inglés: 'Massive Ordnance Air Blast Bomb')— es la bomba no nuclear más grande del arsenal de Estados Unidos. (Dominio público).
La GBU-43/B —conocida como MOAB (por sus siglas en inglés: 'Massive Ordnance Air Blast Bomb')— es la bomba no nuclear más grande del arsenal de Estados Unidos. (Dominio público).
Por Agencia AFP

Estados Unidos está considerando utilizar su bomba no nuclear más grande contra Irán si el presidente Donald Trump decide reanudar los combates en la guerra que se encuentra en punto muerto, informó CNN el jueves.

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