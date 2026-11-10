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Resumen

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El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (CR), el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner (CL), y representantes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea asistieron a las conversaciones entre miembros de las delegaciones ucraniana y rusa en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (CR), el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner (CL), y representantes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea asistieron a las conversaciones entre miembros de las delegaciones ucraniana y rusa en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
/ ALTAF QADRI
Por Agencia AFP

Estados Unidos abogó por “un nuevo marco” de seguridad en Europa en la posguerra durante una reunión trilateral con Ucrania y Rusia este martes en Abu Dabi, pero coincidió con los europeos en la necesidad de preservar la “integridad territorial” ucraniana.

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