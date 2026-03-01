Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un bombardero furtivo B-2 aterriza en el Centro de Excelencia de Integración de Aeronaves de Palmdale, California, el 17 de julio de 2014. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP).
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia EFE

Como parte de la operación militar “Furia Épica”, Estados Unidos atacó instalaciones de misiles balísticos de Irán desde su territorio con dos bombarderos estratégicos B-2 cargados de bombas pesadas, según informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país norteamericano.

