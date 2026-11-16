Estados Unidos despliega un tercer portaaviones en Oriente Medio en plena tensión con Irán
La llegada del portaaviones USS Theodore Roosevelt coincide con la reanudación de los ataques de Irán contra países del Golfo, en medio de una guerra que los esfuerzos diplomáticos no han logrado detener
El portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt llegó este domingo a Oriente Medio, según informaciones de prensa, elevando a tres el número de navíos de este tipo desplegado por Washington en la región.
El portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt llegó este domingo a Oriente Medio, según informaciones de prensa, elevando a tres el número de navíos de este tipo desplegado por Washington en la región.
Este despliegue, reportado por National News y por el periodista Barak Ravid de Axios, se produce en momentos en que se recrudecen los combates en la región.
La república islámica también lanzó drones contra Bahréin el viernes, los primeros ataques desde septiembre contra países del Golfo ricos en hidrocarburos, que han sido intensamente golpeada por la guerra que estalló en febrero.
El presidente estadounidense, Donald Trump, prevé abordar el conflicto durante una reunión trilateral esta semana con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, indicó un funcionario el viernes.
Meses de esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
El especialista militar Guillermo Laferriere sostiene que Estados Unidos difícilmente intentaría una invasión terrestre de Irán debido al riesgo de quedar atrapado en un conflicto prolongado. Considera que Donald Trump podría optar por una operación militar para obligar al régimen iraní a ceder en su programa nuclear, evitando desplegar tropas en territorio iraní.
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