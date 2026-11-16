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Resumen

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Esta fotografía, distribuida por el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos el 4 de noviembre de 2026, muestra al portaaviones USS Theodore Roosevelt (CVN 71) navegando. (Foto: AFP).
Esta fotografía, distribuida por el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos el 4 de noviembre de 2026, muestra al portaaviones USS Theodore Roosevelt (CVN 71) navegando. (Foto: AFP).
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Por Agencia AFP

El portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt llegó este domingo a Oriente Medio, según informaciones de prensa, elevando a tres el número de navíos de este tipo desplegado por Washington en la región.

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