Esta foto de la Armada de Estados Unidos muestra al destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, USS Thomas Hudner (DDG 116), disparando un misil de ataque terrestre Tomahawk. (CENTCOM / AFP).
Por Agencia EFE

Estados Unidos ha destruido nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, anunció este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que hundirá también el resto de la Marina de Irán.

