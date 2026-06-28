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La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello. EFE/ Agencia Iraní ISNA)
La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello. EFE/ Agencia Iraní ISNA)
/ Agencia iraní ISNA
Por Agencia EFE

Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar, según informó este domingo el portal estadounidense Axios.

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