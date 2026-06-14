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El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se reunió este domingo en Teherán con el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, para tratar sobre temas bilaterales y sobre la marcha de las conversaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, en las que media Islamabad. (EFE/IRNA)
El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se reunió este domingo en Teherán con el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, para tratar sobre temas bilaterales y sobre la marcha de las conversaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, en las que media Islamabad. (EFE/IRNA)
Por Agencia EFE

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Medio.

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