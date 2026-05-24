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Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán durante una concentración en apoyo al gobierno iraní contra Estados Unidos e Israel, en una calle de Teherán, Irán, el 20 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán durante una concentración en apoyo al gobierno iraní contra Estados Unidos e Israel, en una calle de Teherán, Irán, el 20 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia AFP

Estados Unidos e Irán avanzaron en sus negociaciones de un acuerdo para poner fin a la guerra que, según el secretario de Estado Marco Rubio, incluso podría anunciarse este domingo, aunque no cerraría la espinosa cuestión del programa nuclear de Teherán.

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