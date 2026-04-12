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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (derecha), habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán. (Foto de Jacquelyn MARTIN / AFP).
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (derecha), habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán. (Foto de Jacquelyn MARTIN / AFP).
/ JACQUELYN MARTIN
Por Agencia AFP

Irán y Estados Unidos terminaron el domingo sus negociaciones en Islamabad sin alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero la región se aferra a la esperanza de que se mantenga la frágil tregua.

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