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En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se ve a iraníes sentados en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a orillas del estrecho de Ormuz. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques mientras las negociaciones entre ambas partes se estancaban. (AFP).
En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se ve a iraníes sentados en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a orillas del estrecho de Ormuz. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques mientras las negociaciones entre ambas partes se estancaban. (AFP).
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia AFP

Estados Unidos e Irán anunciaron el lunes una serie de ataques recíprocos, un nuevo golpe al alto el fuego cuando se tambalean las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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