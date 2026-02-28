Resumen

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Por Agencia AFP

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del sábado tenían entre sus blancos al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei, dijo la televisión pública israelí.

