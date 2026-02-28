Resumen

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (Foto de AFP).
El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 40, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades locales.

