Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 40, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades locales.
TE PUEDE INTERESAR
- Así se prepara Irán para un ataque de Estados Unidos y la ayuda que pidió a sus aliados Rusia y China
- Venezuela: Excarcelados al menos ocho presos políticos militares, dice la ONG Foro Penal
- Bolivia: Al menos 15 muertos deja accidente de un avión militar de carga, según los bomberos
- Noboa responsabiliza a Colombia por alza de aranceles y de “descuido absoluto” en frontera
- Trump afirma que no le gusta ver a Clinton declarar sobre Epstein ante el Congreso