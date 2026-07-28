El bloqueo naval de EE.UU. contra Irán sigue en pleno efecto. Foto: CENTCOM
El bloqueo naval de EE.UU. contra Irán sigue en pleno efecto. Foto: CENTCOM
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos aseguró este martes que tiene desplegados más de veinte buques de guerra en Oriente Medio apoyando misiones militares, incluido el bloqueo naval a Irán, que han impedido que 22 embarcaciones comerciales se dirijan a ese país.

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