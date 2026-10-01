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Esta fotografía de la Marina de los EE.UU. obtenida el 19 de mayo de 2020 muestra al portaaviones USS Theodore Roosevelt (CVN 71) amarrado en la Base Naval de Guam. (AFP).
Esta fotografía de la Marina de los EE.UU. obtenida el 19 de mayo de 2020 muestra al portaaviones USS Theodore Roosevelt (CVN 71) amarrado en la Base Naval de Guam. (AFP).
/ CONNER D. BLAKE
Por Agencia EFE

El Pentágono enviará un tercer portaaviones y buques del Cuerpo de Marines a Oriente Medio, lo que supondrá aumentar la presencia de soldados entre 9.000 y 10.000 efectivos en la región, según publica este jueves The Wall Street Journal (WSJ).

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