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Un F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidosa despega de una base en el Oriente Medio para un vuelo nocturno. (EFE/ CENTCOM).
Un F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidosa despega de una base en el Oriente Medio para un vuelo nocturno. (EFE/ CENTCOM).
/ CENTCOM
Por Agencia EFE

Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en negociaciones de paz, según informó este domingo la agencia iraní Fars.

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