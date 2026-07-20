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Resumen

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El USS Donald Cook (DDG 75) transita por el mar Arábigo mientras un MH-60S Sea Hawk vuela cerca. Foto: @CENTCOM
El USS Donald Cook (DDG 75) transita por el mar Arábigo mientras un MH-60S Sea Hawk vuela cerca. Foto: @CENTCOM
Por Agencia EFE

El Pentágono identificó este lunes al primer teniente Tyler James Feehan y la soldado Isabella Gonzales como los dos militares estadounidenses muertos tras un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

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