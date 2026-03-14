Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con la muerte de estos militares ya son catorce los soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero. (JACK GUEZ | AFP)
Con la muerte de estos militares ya son catorce los soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero. (JACK GUEZ | AFP)
Por Agencia EFE

El Departamento de Guerra de Estados Unidos identificó este sábado a los seis militares que el pasado jueves perdieron la vida cuando su avión KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, en medio de las labores de apoyo a la operación ‘Furia Épica’ de EE.UU. e Israel contra Irán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: