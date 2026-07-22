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Resumen

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Militares de EE.UU. a bordo del buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) apoyan operaciones de vuelo desde el mar Arábigo mientras el CENTCOM hace cumplir el bloqueo naval contra Irán. Foto: EFE/ CENTCOM
Militares de EE.UU. a bordo del buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) apoyan operaciones de vuelo desde el mar Arábigo mientras el CENTCOM hace cumplir el bloqueo naval contra Irán. Foto: EFE/ CENTCOM
Por Agencia EFE

Las fuerzas estadounidenses iniciaron este miércoles la duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, por orden del presidente Donald Trump, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

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