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Resumen

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El presidente de Siria Ahmad al-Sharaa durante una rueda de prensa conjunta con el presidente francés en el Palacio Presidencial de Damasco, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI).
El presidente de Siria Ahmad al-Sharaa durante una rueda de prensa conjunta con el presidente francés en el Palacio Presidencial de Damasco, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI).
Por Agencia EFE

Estados Unidos inició este miércoles el proceso para retirar a Siria de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, a los que Washington impone sanciones y limitaciones de ayuda exterior, el mismo día de la reunión en Ankara entre el presidente, Donald Trump, y su homólogo sirio, Ahmed Al Sharaa.

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