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El presidente de Irán Masoud Pezeshkian y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump. (AFP).
El presidente de Irán Masoud Pezeshkian y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump. (AFP).
Por Agencia EFE

Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, informa este lunes Axios.

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