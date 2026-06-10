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Un marinero estadounidense a bordo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), mientras operaba en el Mar Rojo, el 18 de marzo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
Un marinero estadounidense a bordo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), mientras operaba en el Mar Rojo, el 18 de marzo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
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Por Agencia EFE

El Ejército estadounidense lanzó este miércoles nuevos ataques contra “múltiples objetivos” en Irán como “respuesta a agresiones” del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

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