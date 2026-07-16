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Resumen

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Un avión F-15E Strike Eagle despegando para una misión durante la Operación Furia Épica contra Irán el 9 de marzo de 2026. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU. / AFP).
Un avión F-15E Strike Eagle despegando para una misión durante la Operación Furia Épica contra Irán el 9 de marzo de 2026. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU. / AFP).
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Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron este jueves una nueva ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la reescalada de la guerra.

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