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Estados Unidos lanzó este martes una segunda oleada de ataques contra Irán. Foto: @CENTCOM
Estados Unidos lanzó este martes una segunda oleada de ataques contra Irán. Foto: @CENTCOM
Por Agencia EFE

Estados Unidos lanzó este martes una segunda oleada de ataques contra Irán dirigida contra capacidades militares que, según Washington, son utilizadas para amenazar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial.

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