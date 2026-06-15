Estados Unidos afirmó este lunes que mantendrá su despliegue militar en Oriente Medio tras la firma del acuerdo con Irán, mientras continúan las conversaciones técnicas para su implementación.

“Hemos desplegado un gran número de fuerzas en la región para preparar la operación que comenzó en febrero. Esperamos poder reducirlas. Todavía no lo hemos hecho. Queremos ver, una vez más, que los iraníes cumplan con lo que prometieron”, declaró un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada con periodistas.

El memorando de entendimiento contempla “la reducción de fuerzas militares en la región” una vez se haya alcanzado un acuerdo de paz definitivo, detalló.

Desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos mantiene en la región un fuerte despliegue militar, incluidos dos portaaviones y más de una docena de destructores.

Un F/A-18E Super Hornet preparándose para realizar un aterrizaje con detención en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, el 25 de mayo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP) / -

Estados Unidos e Irán firmaron el domingo de forma electrónica un acuerdo para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz que será rubricado oficialmente durante una ceremonia el próximo viernes en Suiza.

Los detalles concretos del memorando de entendimiento todavía se desconocen, aunque fuentes estadounidenses dijeron que el texto íntegro se publicará en las próximas 24 o 48 horas.