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Aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, el 9 de mayo de 2026. (various sources / AFP)
Aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, el 9 de mayo de 2026. (various sources / AFP)
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Por Agencia EFE

Estados Unidos afirmó este lunes que mantendrá su despliegue militar en Oriente Medio tras la firma del acuerdo con Irán, mientras continúan las conversaciones técnicas para su implementación.

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