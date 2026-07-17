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Resumen

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Un barco navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan, el 12 de julio de 2026. (AFPTV / AFP)
Un barco navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan, el 12 de julio de 2026. (AFPTV / AFP)
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Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos negó este viernes la afirmación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) de que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas en aguas internacionales, y calificó la versión iraní como falsa.

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