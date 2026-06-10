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Embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)
Embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

Estados Unidos negó este miércoles que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques en el mayor pico de tensión desde que se firmara el alto el fuego el 8 de abril.

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