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La embajada de Estados Unidos en Bagdad instó a sus ciudadanos en Irak a abandonar del país lo antes posible. (EFE/ Ahmed Jalil)
La embajada de Estados Unidos en Bagdad instó a sus ciudadanos en Irak a abandonar del país lo antes posible. (EFE/ Ahmed Jalil)
Por Agencia EFE

La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este sábado un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

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