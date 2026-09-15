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Resumen

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Fuerzas armadas hutíes de Yemen patrullan mientras prisioneros yemeníes leales a las autoridades hutíes llegan a la capital, Saná, el 12 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP)
Fuerzas armadas hutíes de Yemen patrullan mientras prisioneros yemeníes leales a las autoridades hutíes llegan a la capital, Saná, el 12 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP)
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia AFP

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita recomendó el miércoles a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar cualquier viaje al reino, después de que Riad lanzara alertas en La Meca y otras zonas en medio de ataques hutíes.

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