La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita recomendó el miércoles a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar cualquier viaje al reino, después de que Riad lanzara alertas en La Meca y otras zonas en medio de ataques hutíes.

El aviso advierte sobre el “riesgo de que drones y misiles iraníes apunten a intereses estadounidenses, conflictos armados, terrorismo, prohibiciones de salida y leyes locales relacionadas con la actividad en redes sociales”. Y añade: “No viaje a la frontera con Yemen debido a la amenaza de terrorismo”.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los rebeldes hutíes de Yemen, grupo apoyado Irán que desmintió un ataque.

El martes, la defensa aérea saudita destruyó “un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada” del islam, escribió la alianza en un comunicado, al destacar que la interceptación se produjo al sur de la ciudad.

“La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja”, advirtió la coalición.

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó de inmediato unos “ataques atroces” que “profanan la santidad de los lugares sagrados y las mezquitas, y hieren los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo”.

Los hutíes, que desde principios de septiembre han intensificado los ataques contra Arabia Saudita, aliada de las autoridades yemeníes, negaron haber atacado la ciudad santa y denunciaron esas acusaciones como “una mentira trillada”, dijo en la red social X uno de sus líderes, Hazm al Asad.

Las autoridades sauditas habían emitido el martes por la mañana una alerta aérea para La Meca, la primera de este tipo en este destino religioso clave que recibe a millones de peregrinos cada año.

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Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron el viernes 11 de septiembre una isla en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y controlan el paso, pero prometieron respetar "la libre navegación" en esta vía que da acceso al mar Rojo desde el océano Índico. (AFP)

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