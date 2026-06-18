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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios de comunicación en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios de comunicación en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Por Agencia EFE

La Casa Blanca afirmó este jueves que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, JD Vance, estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Irán pero que por problemas logísticos no partirá esta noche.

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