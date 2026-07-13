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Estados Unidos utilizó por primera vez drones marítimos en combate para atacar una instalación naval en Irán. Foto: @CENTCOM
Estados Unidos utilizó por primera vez drones marítimos en combate para atacar una instalación naval en Irán. Foto: @CENTCOM
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, informó este lunes el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la nueva escalada de la guerra.

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