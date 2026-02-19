EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”

En el trasfondo de la posible acción militar está el programa nuclear de Irán, que Trump exige que sea eliminado por completo, algo que la República Islámica rechaza. Además, Teherán tampoco está dispuesto a terminar con su programa de misiles balísticos, otra exigencia estadounidense.

Trump instó el jueves a Irán a alcanzar un “acuerdo significativo o de lo contrario pasarán cosas malas”.

Advirtió que Estados Unidos “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C., el 19 de febrero de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Fuentes militares citadas por las cadenas CNN y CBS News dijeron que el Pentágono ha alcanzado un nivel de preparación que permitiría ejecutar ataques selectivos con muy poca anticipación.

Específicamente, indicaron que la Casa Blanca ha sido informada de que el ejército está listo para un ataque el fin de semana.

Sin embargo, una fuente manifestó a CNN que Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción.

Citando a funcionarios estadounidenses no identificados, el diario The Wall Street Journal aseguró que Trump ha sido informado sobre sus opciones militares, “todas ellas diseñadas para maximizar el daño”, incluyendo una campaña para “matar a decenas de líderes políticos y militares iraníes, con el objetivo de derrocar al gobierno”.

Por su parte, Irán recalcó el jueves que “ningún país” puede privarlo del “derecho” al enriquecimiento de uranio.

“El programa nuclear de Irán avanza de acuerdo con las normas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología”, declaró el jefe de energía atómica de Irán, Mohamad Eslami.

El poderoso despliegue en el Medio Oriente

Un F/A-18F Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 41, realiza un aterrizaje en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, clase Nimitz, en el Mar Arábigo el 30 de enero de 2026. (AFP). / HANNAH TROSS

Estados Unidos ha enviado cerca de Irán un poderoso escuadrón de combate encabezado por los portaaviones USS Abraham Lincoln (ya llegó a destino) y el avanzado USS Gerald R. Ford (va en camino), con sus respectivos grupos de ataque que incluyen decenas de aviones. También hay destructores y buques.

Esta foto satelital, tomada el 3 de diciembre de 2025 y obtenida de Planet Labs PBC el 5 de diciembre de 2025, muestra el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, con al menos 40 aviones de combate en cubierta, frente a la costa de Saint Thomas. (AFP). / HANDOUT

De acuerdo con CNN, activos de la Fuerza Aérea de EE.UU. con base en el Reino Unido, incluidos aviones cisterna y cazas, también están siendo reposicionados más cerca del Medio Oriente.

Se trata del mayor despliegue estadounidense en la región desde la invasión de Irak del 2003.

CBS informó que como parte de los preparativos, el Pentágono está trasladando a parte de su personal no esencial fuera de la región del Medio Oriente, principalmente a Europa o de regreso a Estados Unidos, ante posibles acciones de represalia por parte de Irán si EE.UU. finalmente ataca.

Trump también fue informado el miércoles por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno, sobre sus conversaciones indirectas con Irán celebradas a inicios de semana en Ginebra, donde no hubo mayores avances.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó el jueves a Irán al asegurar que si Teherán les ataca, “se enfrentará a una respuesta que no pueden ni imaginar”.

“Irán no puede enfrentarse militarmente a Estados Unidos”

El buque de guerra iraní Shahid Sayyad Shirazi durante un ejercicio naval conjunto con Rusia en el Mar de Omán, sur de Irán, el 19 de febrero de 2026. (EFE/EPA/OFICINA DEL EJÉRCITO IRANÍ). / IRANIAN ARMY OFFICE HANDOUT

El analista internacional Francesco Tucci sostuvo a El Comercio que las consecuencias de un eventual ataque de Estados Unidos contra Irán dependerán esencialmente del tipo de operación que autorice Trump, aunque consideró probable un escenario basado en bombardeos aéreos selectivos.

“Todo dependerá de lo que quiera hacer Trump; lo más probable sería una serie de ataques aéreos, pero todavía no tenemos certeza”, explicó, al advertir que el mandatario ha demostrado capacidad de sorprender con decisiones estratégicas inesperadas.

Según Tucci, aun si se produce una ofensiva, el impacto militar directo podría ser limitado en términos estratégicos. El experto prevé que Teherán respondería de forma principalmente simbólica, sin buscar una escalada abierta.

“Irán no tiene interés en escalar ni capacidad para enfrentarse directamente a Estados Unidos”, afirmó, y añadió que una represalia podría canalizarse a través de aliados regionales o acciones cuidadosamente calculadas para evitar bajas significativas.

El especialista también señaló que el margen de respuesta iraní está condicionado por factores internos y por su situación militar actual. Sostuvo que abrir simultáneamente un frente internacional mientras enfrenta tensiones internas sería “extremadamente peligroso” para el régimen.

Además, indicó que las capacidades defensivas aéreas iraníes fueron debilitadas en la guerra de los 12 días contra Israel en junio del año pasado, lo que coloca a Teherán en desventaja frente a la superioridad tecnológica estadounidense.

Los diarios iraníes tienen en sus portadas la imagen del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en un quiosco en Teherán el 18 de febrero de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Respecto a un posible objetivo de cambio del régimen de los ayatolas, Tucci advirtió que derrocar gobiernos sin una alternativa política clara ha provocado graves crisis en el pasado. Citó como precedentes los casos de Irak y Libia, donde la caída de los regímenes derivó en prolongada inestabilidad. “Eliminar un régimen sin tener una solución lista puede desestabilizar brutalmente una región; el vacío siempre se llena y puede desembocar en guerra civil”, alertó.

En cuanto a la negociación nuclear, el analista consideró poco probable que Irán acepte eliminar completamente su programa, ya que lo percibe como un mecanismo de disuasión frente a sus adversarios. Desde esa lógica, renunciar a esa capacidad sería —según explicó— “suicida” para el régimen. A su juicio, solo concesiones parciales, como controles o reducciones, podrían ser negociables.

Finalmente, Tucci estimó que la posibilidad de un ataque no debe descartarse. Señaló que Washington ya ha movido recursos militares para estar listo y que factores políticos internos podrían influir en la decisión presidencial. “El ataque es posible, incluso probable”, concluyó.

Una ofensiva contra Irán obligaría a responder atacando a Israel

Esta foto, publicada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Sepanews, el 17 de febrero de 2026, muestra el lanzamiento de un cohete durante un ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP). / -

Por su parte, el periodista y analista internacional Carlos Novoa advirtió que una eventual ofensiva de Estados Unidos contra Irán tendría consecuencias “fatales” para la estabilidad regional debido al peso estratégico de Teherán y a su red de aliados armados en el Medio Oriente.

Según explicó, la influencia iraní se extiende a través de grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes de Yemen, actores que —aunque algunos estén debilitados— mantienen capacidad para generar focos de tensión y conflictos indirectos.

Novoa sostuvo que una acción militar obligaría a la República Islámica a responder y que esa reacción probablemente tendría como objetivo a Israel.

A su juicio, la respuesta sería de tipo asimétrico, mientras que Washington optaría por ataques limitados contra instalaciones militares, buscando evitar víctimas civiles y contener la escalada.

En ese escenario, Novoa consideró que a la Casa Blanca le conviene más mantener abierta la vía diplomática que intentar derribar al régimen iraní, algo que —según afirmó— ya habría intentado si realmente fuese su prioridad estratégica.

Respecto a los factores que podrían empujar una ofensiva en el corto plazo, el especialista señaló presiones políticas internas en Washington provenientes de sectores proisraelíes, incluidos grupos de lobby como AIPAC.

Según indicó, estos actores ven conveniente un golpe contra Teherán, alineándose con los intereses del gobierno de Benjamin Netanyahu. No obstante, afirmó que la administración de Trump actuaría con cautela, consciente de que una operación militar podría desencadenar un ciclo de inestabilidad regional difícil de controlar.