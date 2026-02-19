Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán está sobre la mesa, en una acción que podría sacudir el tablero geopolítico mundial. Reportes difundidos el 18 de febrero por la prensa estadounidense señalan que las fuerzas armadas de ese país ya cuentan con planes operativos y equipos desplegados listos para atacar a la República Islámica incluso este fin de semana, y que la única pieza que falta para activar la ofensiva es la orden final del presidente Donald Trump, quien evalúa costos, riesgos y escenarios estratégicos. Además, el mandatario habló el jueves de una última oportunidad para Teherán antes de tomar una decisión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”
Oriente Medio

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”

Irán defiende el enriquecimiento nuclear pese a que EE.UU. ve “motivos” para atacar
Oriente Medio

Irán defiende el enriquecimiento nuclear pese a que EE.UU. ve “motivos” para atacar

El Ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán este fin de semana, aunque Trump aún no lo ha decidido
EEUU

El Ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán este fin de semana, aunque Trump aún no lo ha decidido

La ONU denuncia trabas humanitarias en Gaza y EE.UU. pide apoyo a la Junta de Paz de Trump
Oriente Medio

La ONU denuncia trabas humanitarias en Gaza y EE.UU. pide apoyo a la Junta de Paz de Trump