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Resumen

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Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio, anunció el martes el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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