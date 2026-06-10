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Un buque se encuentra anclado frente a la costa de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, el 21 de mayo de 2026. (AFP)
Un buque se encuentra anclado frente a la costa de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, el 21 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Un buque surcoreano logró atravesar el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio global de crudo, antes de que Irán anunciara el cierre completo del paso en medio de la escalada militar en Oriente Medio, informó este jueves el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur.

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