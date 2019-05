Escándalo político en Israel por bandera Palestina en show de Madonna en Eurovisión 2019

Jerusalén. La ministra de Cultura en funciones de Israel, Miri Reguev, lamentó hoy que Madonna incluyera anoche en su show, sobre la espalda de una de sus bailarinas, una bandera palestina durante la gran final de Eurovisión 2019 en Tel Aviv.

"Creo que no debería involucrarse la política en un evento cultural o musical como éste. Pienso que fue un error e inapropiado, y con todo el respeto a Madonna, cosas así no deberían ocurrir", dijo la ministra hoy en Jerusalén, según recogió el diario Times of Israel.

►Eurovisión 2019: Por qué pidieron el boicot del festival que se celebró en Israel



►Sube el número de muertos por masivos bombardeos en Israel y Gaza



►Netanyahu ordena "respuesta masiva" a los cohetes palestinos disparados desde Gaza



"No se puede ignorar que hubo banderas palestinas en el evento de un ente público, con dinero público", señaló.

"Esto no pasaría en ningún otro país, hay una sensación de que en nuestro país todo está permitido y el gobierno no puede involucrarse en supervisarlo", criticó.

Hoy la prensa israelí se hizo eco de la sorpresa que causó la bandera palestina durante la actuación de Madonna en Eurovisión y que ha resaltado el carácter político de esta edición.

Madonna’s show @ #EurovisionTelAviv just included dancers with the Israeli & Palestinian flags 🇮🇱 🇵🇸 pic.twitter.com/PFf70ZTg9y — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) 18 de mayo de 2019

Las enseñas palestinas que sacó la delegación de Islandia durante las votaciones fue uno de los momentos más comentados de la noche pero predecible, ya que habían mostrado previamente su apoyo a un boicot.

Lo que no se esperaba es que la diva del pop metiera también una bandera palestina en el escenario.

Madonna no acepta ninguna agenda política, declaró cuando el movimiento BDS, que promueve el boicot a empresas e instituciones israelíes hasta que termine la ocupación de los territorios palestinos, le pidió que cancelara la actuación.

Sin embargo, llevó a cabo este guiño a la coexistencia, que no había mostrado en los ensayos, y que hizo que la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU) volviera a insistir hoy en que es un "evento no político".

Fuente: EFE