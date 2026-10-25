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Resumen

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Esta fotografía, tomada el 1 de agosto de 2023, muestra una vista del rascacielos Kingdom Centre en Riad, capital de Arabia Saudita. (Foto de Fayez Nureldine / AFP).
Esta fotografía, tomada el 1 de agosto de 2023, muestra una vista del rascacielos Kingdom Centre en Riad, capital de Arabia Saudita. (Foto de Fayez Nureldine / AFP).
/ FAYEZ NURELDINE
Por Agencia AFP

Varias explosiones resonaron el domingo en la capital de Arabia Saudita cuando el reino petrolero se preparaba para reabrir el aeropuerto internacional de Riad, pese a los continuos ataques de los hutíes de Yemen.

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