El ejército de Israel anunció este domingo que la Fiscalía Militar pedirá la pena de muerte para un palestino acusado de haber matado a un colono franco-israelí, en la primera aplicación de una ley que permite esa medida.

A finales de marzo, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece “la pena de muerte para los terroristas”, diseñada para aplicarse exclusivamente a palestinos condenados por ataques mortales contra israelíes.

El texto establece que toda persona que “causa intencionadamente la muerte de otra con el objetivo de perjudicar a un ciudadano o residente israelí y con la intención de poner fin a la existencia del Estado de Israel será condenada a muerte o a cadena perpetua”.

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El ejército anunció que la fiscalía militar iba a presentar el lunes una acusación en virtud de esta ley para el presunto asesino de Netanel Choukroun, muerto por disparos a mediados de septiembre en el centro de Cisjordania.

El comunicado destacó que “se trata de la primera acusación presentada” en Israel desde la entrada en vigor de esta normativa.

El ministro interino de Seguridad Nacional y uno de los impulsores del texto, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, celebró una “etapa histórica” ​​y afirmó en un vídeo difundido en Telegram que “todo terrorista que haga daño será ejecutado”.

También publicó en X un montaje fotográfico en el que aparece sonriendo junto a una horca.

“En todo el mundo, los países están aboliendo la pena de muerte, pero Israel adopta una forma racista y draconiana, que tiene como objetivo a los palestinos”, denunció Sari Bashi, directora del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI).

Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. (Foto:EFE/ FDI )

Choukroun murió el 20 de septiembre cerca del asentamiento de Nevé Tzouf, en el centro de Cisjordania ocupado, en vísperas de la festividad judía del Yom Kipur, tras ser atacado por un hombre armado.

Las autoridades israelíes detuvieron a un sospechoso, Qadri Samara, quien, según el ejército, confesó los hechos durante su interrogatorio y declaró que quería “morir como mártir”.

Los palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, están sometidos a la ley marcial y son juzgados exclusivamente por tribunales militares.

La pena de muerte existe en Israel, pero solo se ha aplicado en dos ocasiones: en 1948, poco después de la creación del Estado, contra un capitán acusado de alta traición. Y en 1962, cuando el criminal nazi Adolf Eichmann fue ahorcado.

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