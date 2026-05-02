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Activistas heridos por soldados israelíes se exhiben durante la manifestación frente a la Farnesina, en Roma, Italia, el 2 de mayo de 2026. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Activistas heridos por soldados israelíes se exhiben durante la manifestación frente a la Farnesina, en Roma, Italia, el 2 de mayo de 2026. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Por Agencia EFE

La organización Adalah, que representa legalmente a los activistas de la Flotilla Global Sumud en Israel, confirmó este sábado a EFE que el brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshek se encuentran en el centro de detención de Shikma, en la ciudad costera israelí de Ashkelon.

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