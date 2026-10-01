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Un vuelo de Flydubai con pasajeros procedentes de Tabuk (Arabia Saudita) aterriza en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Un vuelo de Flydubai con pasajeros procedentes de Tabuk (Arabia Saudita) aterriza en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Por Agencia EFE

Arabia Saudita confirmó este jueves que el piloto del vuelo FZ1073 de Flydubai fue agredido por el copiloto durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv, lo que obligó a desviar el avión y aterrizar en este país, desde donde ambos tripulantes partieron hacia Abu Dabi tras recibir el alta médica.

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