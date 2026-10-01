Arabia Saudita confirmó este jueves que el piloto del vuelo FZ1073 de Flydubai fue agredido por el copiloto durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv, lo que obligó a desviar el avión y aterrizar en este país, desde donde ambos tripulantes partieron hacia Abu Dabi tras recibir el alta médica.

El Ministerio del Interior saudí señaló en un comunicado que las investigaciones preliminares del reino, en colaboración con Emiratos Árabes Unidos (EAU), sobre el aterrizaje de emergencia de la aeronave en el aeropuerto de Tabuk “revelaron que el copiloto agredió al comandante, lo que resultó en diversas lesiones para ambos”.

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Asimismo, la nota, citando fuentes del Interior, indicó que “el capitán y el copiloto partieron del reino hacia Abu Dabi” la mañana de este jueves “tras experimentar una mejoría en su salud y recibir el alta médica”.

Señaló que lo hicieron “acompañados por el equipo de seguridad emiratí”.

El ministerio aseguró que Riad “gestiona las situaciones de emergencia de conformidad con sus obligaciones internacionales y humanitarias, así como con las normativas y directrices adoptadas por las autoridades pertinentes, para garantizar la seguridad de la navegación aérea y la capacidad de respuesta rápida y eficaz de los sistemas de aviación y seguridad del reino ante circunstancias excepcionales”.

El vuelo FZ1073 cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv este miércoles cuando se produjo un altercado en la cabina de mando, que fue controlada por la tripulación.

Antes de cruzar hacia Jordania, el avión dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud, y después siguió una trayectoria irregular, dio media vuelta cerca de la frontera con Jordania y puso rumbo a Tabuk.

La aeronave fue desviada y aterrizó de emergencia de forma segura en el aeropuerto saudí, después de que su centro de control recibiera una llamada de auxilio del vuelo a las 08.44 hora local y el avión aterrizó a las 09.45 horas.

El avión “aterrizó sin incidentes con 174 pasajeros y una tripulación de ocho miembros a bordo, y todos recibieron la atención necesaria”, indicó Interior saudí.

Después, a las 17.40 horas de la tarde (hora local), “todos los pasajeros continuaron su viaje en una aeronave de sustitución de Flydubai, mientras que la tripulación regresó a Dubái en otro avión de la misma aerolínea, a excepción del comandante y el copiloto, quienes fueron trasladados al hospital para recibir el tratamiento necesario tras evaluarse su estado de salud”, añadió la nota.

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Sobre lo ocurrido a bordo, hay versiones todavía bajo investigación.

Flydubai y la Autoridad General de Aviación Civil de EAU evitaron confirmar detalles más allá de hablar de un incidente o altercado en cabina y pidieron no especular, mientras las autoridades emiratíes dijeron que seguían investigando las causas y circunstancias, incluidos los aspectos operativos y de seguridad.

En cambio, el Gobierno israelí sostuvo que uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó estrellar el avión, según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, llegó a calificar el hecho como un “intento de atentado terrorista yihadista”.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles 30 de septiembre a uno de los pilotos del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber apuñalado al otro e intentado "estrellar el avión", lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. (AFP)

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