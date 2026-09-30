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Resumen

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Un avión de FlyDubai permanece en la pista del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Un avión de FlyDubai permanece en la pista del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

La aerolínea emiratí FlyDubai confirmó este miércoles que se produjo “un altercado en la cabina de mando” del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita, mientras que pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

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