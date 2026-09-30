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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a su llegada a Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a su llegada a Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que habló “extensamente” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el incidente ocurrido en un vuelo de Flydubai con destino a Israel y dijo que, según la información que recibió, el copiloto podría haber sido “quizá un terrorista”.

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