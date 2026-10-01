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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa antes de abordar el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington DC, el 1 de octubre de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa antes de abordar el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington DC, el 1 de octubre de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que era probable que Teherán estuviera implicado en un ataque de un piloto contra un vuelo de Flydubai a Israel y que Irán sería “golpeado muy duro” si así fuera.

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