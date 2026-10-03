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Resumen

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Un avión Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, en Lod, el 30 de septiembre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
Un avión Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, en Lod, el 30 de septiembre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia AFP

Los investigadores de Emiratos Árabes Unidos afirmaron el sábado que el copiloto de un vuelo de Flydubai con destino a Israel planeaba un “acto terrorista” y atacó al comandante con el hacha de emergencia de la cabina, pero no precisaron su motivación.

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