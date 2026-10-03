Los investigadores de Emiratos Árabes Unidos afirmaron el sábado que el copiloto de un vuelo de Flydubai con destino a Israel planeaba un “acto terrorista” y atacó al comandante con el hacha de emergencia de la cabina, pero no precisaron su motivación.

El pasado miércoles un vuelo de la compañía Flydubai, que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv con 174 pasajeros, sufrió un altercado en la cabina de pilotos en el que el copiloto agredió al capitán.

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El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Tabuk (Arabia Saudita).

“El copiloto intentó cometer un acto terrorista” y “atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión”, declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia oficial de noticias WAM.

Aunque las primeras conclusiones de la investigación no confirmaron su nacionalidad, una fuente saudita indicó a AFP que era un ciudadano omaní.

El copiloto, que sigue detenido en Emiratos, fue identificado por varios medios como el omaní Hamam al-Hammami y afirmaron que las autoridades le habían prohibido pilotar en Omán por sus opiniones extremistas.

Durante el vuelo, el copiloto atacó al comandante indio, que logró abrir la puerta de la cabina. Los pasajeros y la tripulación redujeron al atacante y el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Los pasajeros relataron cómo irrumpieron en la cabina y forcejearon con el atacante por el control del avión, que perdió unos 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, según Flightradar24.

“Adoctrinamiento islamista”

Este sábado, por primera vez desde la suspensión de vuelos por el incidente, un avión con pasajaeros israelíes procedente de Emiratos aterrizó en Tel Aviv.

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el sospechoso había sido objeto de un “adoctrinamiento islamista radical” y había intentado estrellar el avión.

Según el Wall Street Journal, las autoridades omaníes habían prohibido volar al copiloto por sospechar que había adoptado ideas radicales.

CNN informó por su parte de que el piloto había sido apartado el año pasado de un puesto en la compañía aérea nacional de Omán por sospechas relacionadas con sus opiniones extremistas.

Al Arabiya, citando a una fuente informada, indicó que las autoridades omaníes habían determinado que el copiloto tenía opiniones extremistas.

La cadena afirmó que había pasado un tiempo en Siria, lo que suscitó sospechas de que podría haber sido influido allí por grupos radicales.

ABC News, citando a altos responsables de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad familiarizados con la investigación, informó de que el sospechoso supuestamente había sido encontrado en posesión de material extremista cuando era alumno piloto.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el jueves de que, si se determinaba que Irán estaba relacionado con el ataque, el país sería “duramente golpeado”.

Netanyahu indicó por su parte que se investigará como obtuvo autorización para trabajar en vuelos con destino a Israel.

“Tenemos restricciones que establecen que no se puede contar con pilotos de países que no mantengan relaciones diplomáticas con Israel. Evidentemente, él logró sortear esa restricción”, declaró Netanyahu a Fox News.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles 30 de septiembre a uno de los pilotos del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber apuñalado al otro e intentado "estrellar el avión", lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. (AFP)

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