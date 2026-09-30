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Resumen

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Se muestra un avión Boeing 737 MAX 8 de flydubai en la plataforma tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, en Lod, el 30 de septiembre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
Se muestra un avión Boeing 737 MAX 8 de flydubai en la plataforma tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, en Lod, el 30 de septiembre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

La Autoridad General de Aviación Civil emiratí calificó este viernes de “incidente de seguridad” lo ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, en el que “algunos miembros de la tripulación” resultaron heridos, y apuntó que continúa investigando lo que el Gobierno israelí tildó de “atentado”.

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