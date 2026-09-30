Un vuelo de FlyDubai con destino a Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita porque, según una pasajera, un piloto intentó apuñalar al otro para estrellar el avión.

Miryam Shira Ohayon contó que el avión estaba “prácticamente fuera de control” cuando uno de los pilotos intentó apuñalar al otro mientras sobrevolaban Jordania en su trayecto de Dubái a Tel Aviv.

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“El copiloto intentó asesinar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”, explicó a los periodistas a través del altavoz del teléfono que sostenía su madre, quien esperaba en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.

“Estábamos a punto de estrellarnos” y se evitó “sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, afirmó.

“También hubo un médico que prestó primeros auxilios y personas que atendieron a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor temor era realmente que se estrellara, que es exactamente lo que él intentaba hacer”, añadió la pasajera.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, también afirmó que un “terrorista” había intentado estrellar el avión y matar a israelíes.

El avión de flydubai aterrizó de emergencia en Tabuk, en Arabia Saudita, “a las 9H45 de la mañana (06H45 GMT), y se comprobó que tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados al hospital”, según un comunicado de la empresa gestora del aeropuerto.

La aerolínea de bajo coste indicó que el vuelo FZ 1073 “sufrió un incidente durante el trayecto” pero “todos los pasajeros se encuentran a salvo”.

Varios medios israelíes afirman que una pelea entre los pilotos provocó que se activara una señal de socorro.

Al parecer dos pilotos viajaban en el avión como pasajeros y tomaron el mando para llevar a cabo el aterrizaje de emergencia, afirma la prensa israelí.

En el aeropuerto de Ben Gurión, las familias se reunieron para esperar el regreso de sus seres queridos.

Yasmin Abukasis, la madre de Ohayon, declaró a la AFP que su hija la había llamado desde Arabia Saudita. “Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo. Oyeron gritos”, contó.

“Pensó que iba a morir”

Otra pasajera se dirigió a la cabina “y vio mucha sangre. Empezó a gritar ‘venid a ayudar’ y algunas personas entraron y redujeron al hombre”, prosiguió. “El avión empezó a descender muy rápido. La gente pensó que iba a morir”.

La aerolínea y las autoridades de los países implicados no dieron detalles ni revelaron la nacionalidad de los pilotos, pero algunos medios de comunicación israelíes afirmaron que uno es omaní y el otro emiratí.

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército israelí había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que “sigue de cerca” lo sucedido y, contactado por la AFP, el ejército afirmó estar “verificando” las informaciones.

El incidente se produce en un momento de gran tensión en todo Oriente Medio, en medio de la guerra regional que estalló a finales de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y semanas antes de elecciones israelíes muy reñidas.

Manchados de sangre

El martes, Netanyahu afirmó que hay “indicios” de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de los comicios. La oposición lo acusó de “alarmismo”.

Un corresponsal de la AFP en Tabuk observó un fuerte dispositivo de seguridad cerca del aeropuerto, con varios vehículos policiales y una ambulancia aparcados en la terminal.

En las fotos enviadas a la AFP por uno de los pasajeros, se ve a los viajeros, entre ellos niños, reunidos en la sala de espera del aeropuerto, algunos sentados en el suelo. Un hombre viste una camiseta blanca y pantalones vaqueros manchados de sangre.