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Resumen

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Un vuelo de FlyDubai con destino a Dubái se observa antes de despegar del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Un vuelo de FlyDubai con destino a Dubái se observa antes de despegar del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia AFP

Un vuelo de FlyDubai con destino a Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita porque, según una pasajera, un piloto intentó apuñalar al otro para estrellar el avión.

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