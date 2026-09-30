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Resumen

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Un Boeing 737 MAX 8 de FlyDubai realiza un vuelo de exhibición en el Aeropuerto Internacional Al-Maktoum durante el Dubai Airshow 2025 en Dubái, en una foto de archivo del 17 de noviembre de 2025. (GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images).
Un Boeing 737 MAX 8 de FlyDubai realiza un vuelo de exhibición en el Aeropuerto Internacional Al-Maktoum durante el Dubai Airshow 2025 en Dubái, en una foto de archivo del 17 de noviembre de 2025. (GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images).
Por Agencia EFE

El piloto y el copiloto del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv, y que fue desviado por un “incidente”, se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, informaron fuentes oficiales.

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