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Una fotografía tomada el 25 de febrero de 2026 muestra el portaaviones francés Charles de Gaulle. (Foto de Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP).
Una fotografía tomada el 25 de febrero de 2026 muestra el portaaviones francés Charles de Gaulle. (Foto de Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP).
/ JOHAN NILSSON
Por Agencia EFE

Francia afirmó este sábado que su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas se mantendrán en el Mediterráneo oriental y que, por tanto, no irán al estrecho de Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense, Donald Trump.

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