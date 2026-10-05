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Resumen

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Soldados yemeníes discapacitados, respaldados por Arabia Saudita se congregan en el frente de Jabal Han, al oeste de la ciudad de Taiz, tras intensos combates. (Foto de Ahmad AL-BASHA / AFP).
Soldados yemeníes discapacitados, respaldados por Arabia Saudita se congregan en el frente de Jabal Han, al oeste de la ciudad de Taiz, tras intensos combates. (Foto de Ahmad AL-BASHA / AFP).
/ AHMAD AL-BASHA
Por Agencia AFP

Las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas por Arabia Saudita, anunciaron el lunes el inicio de una ofensiva sobre la capital, Saná, controlada por los hutíes proiraníes.

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