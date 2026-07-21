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Resumen

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Pese a acuerdo de paz, se registraron bombardeos en cuatro distritos del sur del Líbano. (Imagen EFE)
Pese a acuerdo de paz, se registraron bombardeos en cuatro distritos del sur del Líbano. (Imagen EFE)
Por Agencia EFE

Las fuerzas israelíes que ocupan el sur del Líbano abrieron fuego este martes “cerca” de una unidad del Ejército libanés en Zawtar al Gharbiya, una de las zonas de las que Israel se retiró para dar paso al despliegue de las tropas libanesas en el marco del acuerdo mediado por Estados Unidos entre ambos países.

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